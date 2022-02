Le Carolo, Aissam Boutgmi, est l’une des belles révélations de la saison, en futsal. Au sein de l’antichambre de l’élite, le jeune homme de 23 ans est l’un des meilleurs buteurs de la série. Avec 24 roses en 11 rencontres (coupe et championnat), l’homme se sent bien à Auvelais-Montigny. "On réalise une bonne saison", explique l’intéressé. "Mais on a parfois oublié de tuer le match dans une série assez relevée. Hamme est vraiment très fort cette saison. De notre côté, on va essayer de terminer à la deuxième place afin de bien préparer le prochain championnat."

Arrivée à Auvelais à l’âge de 20 ans, cette belle promesse du Futsal Team Charleroi a bien mûri. "C’est grâce à Jojo Neukermans. C’est un entraîneur formidable. Il tire le meilleur de chaque joueur et de son groupe. Il nous pousse. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir travailler avec lui. J’apprends énormément de choses. En plus, il m’a confié le brassard de capitaine. C’est une belle responsabilité. J’aime assez cette pression supplémentaire. J’essaie d’être un exemple et d’aider le groupe dès qu’il a besoin de moi."