"Le renvoyer chez lui, c'est comme lui mettre une balle dans la tête"

Tout le club d'Erpion a décidé de se mobiliser pour l'un des siens. Depuis deux ans, Abdoulaye Dioubaté évolue pour le compte du club de deuxième provinciale. Il s'agit d'un jeune joueur qui a débarqué de Guinée au centre de Fedasil de Jumet. "Quand on l'a vu, on a halluciné", lance Maxime Siciliano, un des anciens du groupe. "Il a un talent incroyable balle au pied. Il lui manque simplement la tactique. Mais au-delà du football, c'est surtout un garçon charmant avec une histoire très lourde."

À 14 ans, après le massacre de sa famille, Adbou a été forcé de quitter la Guinée avec sa grande soeur. "Mais il n'avait de l'argent que pour un seul gilet de sauvetage. Sa soeur aînée n'a pas survécu au voyage. Il a débarqué chez nous, à 16 ans, tout seul."

Doué pour le football, le jeune homme est mis en rapport avec le Sporting de Charleroi. "Il est doué mais pas suffisamment pour le top", lance Patrick Dhaene, le président d'Erpion. "Mon cousin travaille chez les Zèbres. Le club voulait l'aider en lui trouvant une structure pour son niveau. On l'a rencontré, avec plaisir. En deux ans, il a trouvé un travail et des amis."

L'aventure est même plus belle. "Il habite chez moi, depuis 1 an et demi. Il fait partie de ma famille. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable. Il est volontaire et il fait tout pour s'intégrer."

Malheureusement, le jeune homme a appris que son séjour ne serait pas prolongé.

"Visiblement la situation s'est améliorée en Guinée... Il ne pourrait donc plus rester chez nous, au-delà du 30 juin. Avec son avocate, on a décidé de rentrer un dossier 9 Bis, afin de lui permettre de poursuivre sa vie ici. Chez lui, il n'a plus rien. Le renvoyer, c'est comme lui mettre une balle dans la tête. Je ne peux pas l'imaginer. Il a reçu de nombreux soutiens de ses amis. À Erpion, il fait partie de la famille. Il a un travail à la ferme et il joue au football. C'est un gars formidable qui mérite une belle vie."