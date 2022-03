L’aventure en Super League aura duré un an et demi pour Estelle Dessilly. À 24 ans, l’attaquante a annoncé au Sporting de Charleroi il y a deux semaines qu’elle faisait une pause dans le foot et qu’elle quittait donc sur le champ les Zébrettes.

"C’est surtout pour des raisons professionnelles et parce que je n’arrivais pas à suivre le rythme avec ma vie privée", souffle la Tertroise.

Avec son envie de décrocher son CESS et le foot, elle arrivait peu à trouver un juste milieu. (...)