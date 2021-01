Il l’a révélé ce dimanche à l’ensemble de la famille pont-à-celloise : Fabian Nitelet ne portera plus la vareuse des Coalisés la saison prochaine.

"Avant cela, je l’avais juste dit à mes deux amis, Cuypers et Antenucci." Plusieurs éléments ont motivé la décision du virevoltant attaquant.

"Je commence à être âgé et ce n’est pas toujours facile de cravacher pour garder le rythme d’une D3. En plus de cela, les déplacements commençaient à être pesant. Je réside à Oret, ce n’est pas la porte à côté."

Et durant cette période chahutée par la Covid, il a eu le temps de cogiter. "Je me suis rendu compte que tout ça ne me manquait pas tant que cela. Je tiens à me consacrer à ma vie de famille avec des activités moins prenantes au niveau horaires et déplacements."

Fabian Nitelet ne raccroche donc pas définitivement les crampons. Il reste ouvert à tout challenge conciliable avec son nouvel équilibre. Et il ne sera jamais loin des terrains. "Je compte prendre des cours pour devenir entraîneur aussi."

Avec ce départ, Pont-à-Celles perd un excellent joueur, une belle personne, un clubman comme le club en a déjà connu quelques-uns.

"Il y a des gars comme Hemberg ou Huyghebaert qui ont aussi aligné les années. En fait, ici, c’est comme chez les Ch’tis. On a difficile de s’y installer mais c’est encore plus dur de partir", affirme-t-il la voix chargée d’émotion.

Fabian Nitelet laisse derrière lui d’excellents souvenirs, sur et en dehors du terrain. Quelques-uns garderont une saveur toute spéciale comme sa première apparition en équipe première. "C’était contre l’AFC Roux. Je m’en souviens très bien. Mais il y a aussi notre première montée en promotion. Plus récemment notre remontée en D3 ou notre victoire en Coupe."

Des épopées brillantes auxquelles l’attaquant a largement participé. Il viendra encore supporter son club de cœur et constater qu’il y a sans doute pas mal de jeunes Pacmen qui ont pris goût au foot en voulant "jouer comme Nitelet".