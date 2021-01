Après 5 saisons de loyale collaboration, le club gosselien et son entraîneur, Fabrice Focant ont décidé d'un commun accord et de manière très élégante de mettre fin au bail qui les liait : "Fabrice est et restera un gentleman. Nous sentions toutefois bien lui et moi que nous arrivions à la fin d'un cycle et ne voulions pas détériorer nos relations. Fabrice a été la bonne personne pour s'occuper du club qui, sous sa houlette sportive a fait un grand pas", entamait Franco Scimemi, le président des Casseroles.