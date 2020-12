Après plusieurs discussions, la décision est tombée: il n'y aura pas de reprise en D1 de futsal dès le 8 janvier. La reprise attendra au moins le 15 février et dépendra d’une décision du gouvernement concernant une reprise du sport amateur à cette date.



"C'est une calamité", explique Eric Simonofski, le président du Futsal Châtelet. "6 clubs sont pour et 6 sont contre. Le championnat risque de reprendre la mi-février. C'est dommage. On tend vers l'amateurisme. On avait l'occasion d'un futsal plus professionnel."



Dans la foulée, le club de Châtelet a accepté de laisser filer l'une de ses stars. Felipe Manfroi, ancien soulier d'or, a décidé de retourner en Italie.