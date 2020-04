Le matricule 246 fait peau neuve en vue du prochain exercice

Le "manager sportif" a reçu une liste. L'Olympic de la prochaine saison sera fort différent du groupe actuel.

Il reste une partie de la défense, avec Moriconi entre les perches, Castellana et Laurent dans l'axe, sans oublier Thibaut à gauche ou à droite. Devant l'arrière-garde, Khaida a sauvé sa tête, tout comme Napoleone. En attaque, Jatta et Mbaye devraient alimenter le marquoir.

Il reste le cas Vanderbecq. Ce dernier est passé par tous les sentiments dans la journée de jeu. Alors que le manager sportif lui a signifié qu'il n'était plus dans les plans du club, en fin d'après-midi, le numéro 10 a eu l'occasion de rester. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, l'homme a retrouvé sa place. Ce n'était donc pas la dernière heure de ce dernier...

Pour le reste, à l'exception de quelques départs, comme Van Den Kerkhof - qui a précisé qu'il n'avait pas encore trouvé de club mais qu'il n'avait pas trop apprécié la gestion des dirigeants dans son dossier -, l'ensemble du noyau a été remercié ou n'a pas trouvé d'accord.

Le club compte également mettre quelques jeunes sous contrat. Kouri et Vancomppenolle devraient en faire partie.

Ce samedi, il pourrait y avoir l'annonce du prochain entraîneur, même si cela ne semble plus faire l'ombre d'un doute ! Il y a comme un petit air de croc-blanc...

Il reste le cas Manu Castronovo à analyser. Ce dernier devait faire partie du staff sous Pister, mais il est annoncé dans les départs. "Je sais que notre désormais ex-entraîneur comptait sur moi dans le staff", ecxplique l'intéressé. "A terme, je devais passer mes diplômes pour reprendre les espoirs. On m'a proposé finalement de reprendre les jeunes. J'ai refusé. Je sais que le président compte sur moi, pour le futur. Il m'a donné sa parole pour reprendre les U21, la saison d'après. Mais, pour l'instant, c'est assez vague. On va devoir avoir une bonne discussion. J'ai envie d'apprendre et de devenir entraîneur, dans un futur plus ou moins proche.."