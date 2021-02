L'emblématique gardien des Casseroles ne rempilera pas pour une saison supplémentaire. Le portier de 30 ans a décidé de relever un nouveau défi.

"J'avais déjà dans la tête de partir", explique l'intéressé. " Au total, j'ai passé six ans à Gosselies. C'est très bien. Il y a une nouvelle dynamique au club. Je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai pourtant attendu. On n'avait peut-être plus besoin de moi. J'ai dit au président qu'il me fallait autre chose. Je viens d'être papa. Cela prend du temps et je veux prendre du plaisir. Je n'ai pas un niveau d'exigence. J'ai deja eu des contacts. J'en ai refusé certains qui étaient trop loin de la maison. Je vais prendre le temps de bien réfléchir. Je veux rester près de chez moi dans un beau projet."