L'ancien joueur de Couvin a trouvé un nouveau défi !

A 39 ans, le solide défenseur était à la recherche d'un club pour attaquer la prochaine saison. Après des passages par Namur et Couvin, l'homme souhaitait se poser afin de pouvoir relever un nouveau défi. "J'ai décidé de rejoindre La Molignée (P1)", explique l'intéressé. "Le club est en reconstruction. Mais j'ai bien aimé le projet de ce club. J'ai eu quelques propositions notamment à Monceau et Couvin. C'est un choix aussi pour ma famille. J'espère passer une belle saison. Le club souhaite faire une équipe pour jouer le top 5 ! Je connais bien l'entraîneur. Je suis certain que l'on fera de l'excellent travail."