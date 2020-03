Michaël Gaone, qui était à la tête de l'école des jeunes, doit relever un nouveau défi !

A l'Olympic de Charleroi, on prépare déjà la nouvelle saison.

"C'est le point positif par rapport à la décision de la Fédération", explique Patrick Rémy, le président. "On va pouvoir discuter avec les joueurs. On a déjà une idée de ceux que l'on compte conserver. On va accentuer l'ancrage carolo."

L'homme fort du club a également pris une autre décision.

"Ramazan Arikan prendra la présidence de l'école des jeunes. C'est un poste qui était occupé par Michaël Gaone. Ce dernier va devenir le directeur marketing de l'Olympic. Il aura un rôle important à jouer."