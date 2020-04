Jan Lella a décidé de rejoindre les Casseroles.

Après la fin de son aventure à Couvin, Jan Lella a trouvé un accord avec Gosselies (D3 amateurs). "Je connais Franco Scimemi depuis longtemps", explique l'ancien joueur du Sporting et de l'Olympic. "J'apprécie son projet. A 30 ans, je voulais aussi me rapprocher de chez moi. J'arrive comme défenseur central dans un bon groupe. J'espère que l'on pourra réaliser des résultats. On m'a également proposé de m'occuper des jeunes, dans un futur proche. C'est une de mes ambitions. Je suis heureux d'avoir pu m'engager avec cette équipe.