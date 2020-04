Xavier Robert a signé un contrat de deux ans !

C'était dans l'air, c'est aujourd'hui une réalité. L'Olympic de Charleroi a trouvé un accord avec Xavier Robert, l'ancien entraîneur de l'URLC. "Notre premier choix était Thierry Pister", lance Patrick Rémy, le président. "Mais il doit penser à sa santé. On a donc trouvé un accord avec Xavier Robert pour une durée de deux ans. On a apprécié la prestation de son équipe face à la nôtre. Il a inculqué une véritable rage de vaincre à ses joueurs."

En ce qui concerne la grande lessive : "On doit partir d'une feuille blanche ou presque. On veut des clubmen. C'est pour cela qu'on a changé d'avis avec Quentin Vanderbecq. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a d'énormes qualités et il aime le club."

Pour le reste, les dirigeants vont préparer la prochaine saison. " On va pouvoir avancer sur plusieurs dossiers. Notre ambition est la colonne de gauche. Dans les trois ans, on aimerait monter en D1B ! On va tout faire pour monter un groupe compétitif qui mouille son maillot."