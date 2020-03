L'entraîneur de Jumet ne poursuivra pas la saison prochaine.

Si la saison reprend, Grégory Richir, l'entraîneur de Jumet la terminera. Mais, pour le prochain exercice, il ne sera plus à la tête de l'équipe première. " Après 13 ans, je pense avoir fait le tour", explique l'intéressé. "Il est temps pour moi de connaître autre chose. De nouveaux dirigeants arrivent, avec un projet. Je le respecte. De mon côté, je vais me trouver un nouveau challenge."

Avec ce départ, de nombreux éléments devraient suivre. Ce n'est un secret pour personne, mais Grégory Richir est assurément le ciment de ce groupe. "J'ai eu de la chance de travailler avec des gars formidables ! C'est ma plus grande fierté. Il n'y avait plus rien, à mon arrivée. En quatre ans, on a su créer un noyau compétitif, avec des gars revanchards. On a participé à deux phases finales du championnat. On était dans la course pour un nouveau tour final."

A Jumet, Grégory Richir, c'est également 15 mois d'invincibilité à domicile, notamment ! Un de nombreux records des Jumétois. " J'ai déjà reçu une proposition. Je vais l'étudier. Mais je ne ferme aucune porte. J'ai simplement envie d'un beau challenge."