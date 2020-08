Fred Stilmant, T2 du RWDM, n’a jamais caché sa passion pour le sport. Grand amateur de balle pelote, il a également taquiné la petite balle jaune par le passé.

"J’ai bien aimé le tennis durant ma jeunesse", explique l’intéressé. "Je n’ai pas participé à des tournois, mais je m’y suis toujours amusé."

Ceci explique sans doute cela. Il y a quelques mois, l’homme s’est vu proposer une belle opportunité dans la région de Charleroi. "Après dix ans dans le magasin de sport, j’ai reçu une belle proposition de la part de Benoît Trentin. Ses beaux-parents ne voulaient pas poursuivre l’aventure au Bjorn’s club de Farciennes. On en avait parlé, une fois. Je lui avais expliqué que cela pouvait m’intéresser. Finalement, des années plus tard, il me l’a proposé. On y a bien réfléchi avec mon épouse. On a accepté de relever ce beau défi."