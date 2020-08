Mon objectif ? Parvenir à remettre la balle de l’autre côté du filet !”

Freddy Tougaux se la jouait modeste lundi soir juste avant son match de double au tournoi du Bois du Prince à Montigny-le-Tilleul. Trop modeste même car David Greuse, de son vrai nom, est classé C15.4 et sait donc (presque) aussi bien manier la raquette que jongler avec les mots. “J’ai même déjà été C15 mais c’était dans un autre siècle, lance le Louviérois affilié au club de Chapelle. Avec mes occupations professionnelles je n’ai plus le temps de jouer. D’ailleurs je n’ai plus touché une raquette depuis un an ! Mais je reste un sportif dans l’âme. J’ai longtemps joué au football.”