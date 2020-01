Châtelet 4 - Charleroi 6: A la maison, Châtelet espérait créer l'exploit contre son voisin, l'ogre de Charleroi. Pour cela, les hommes de Liliu devait sortir une grosse prestation.

Dès les premiers minutes, ils rivalisaient et s'offraient de belles occasions. Mais le jeune Lemaître était attentif. Charleroi tentait également de faire la différence mais Claus sortait de magnifiques arrêts. A force de pousser, Aiyoub trouvait la faille. Mais le Futsal Team obtenait un penalty. El Fakiri ne tremblait pas et dediait ce but à son papa. Dans la foulée, Lemaître sortait le 10m. d'Aiyoub. À 15 secondes de la fin, Chaibait lançait Dahbi : 1-2.

Après la pause, le match s'animait. Amelot égalisait. Adnane plantait deux roses. Karakilic réduisait l'écart. Aiyoub trouvait le moyen de faire 4-4 ! Rahou ne voulait pas laisser filer le match. Dahbi assurait la demi-finale aux siens.

Buts : 9e Aiyoub (1-0), 18e El Fakiri (1-1, sur pen.), 20e Dahbi (1-2), 28e Amelot (2-2), 30e et 30e Adnane (2-3, 2-4), 31e Karakilic (3-4), 35e Aiyoub (4-4), 36e Rahou (4-5), 40e Dahbi (4-6)