A défaut de pouvoir convaincre Leo, Châtelet avait trouvé un accord avec Yassine Achahbar. L'ancien star d'Anvers était à la recherche d'un nouveau défi pour se relancer. Il parlait même de l'envie de conquérir un soulier d'or. Si la préparation fut bonne, l'homme a décidé de faire marche arrière. "Malheureusement, il ne nous rejoindra pas finalement", lance Eric Simonifski, le président. "C'est une grande déception. Avec Hamit Karakilic, nous avons investis du temps et de l'énergie dans cette arrivée. Avec les départs de Mehdi Elkjimi et Antoine Lemaire, cela réduit notre noyau. Oran Yildiz a décidé de reprendre les gants pour être deuxième gardien. On est à la recherche d'un dernier renfort, grâce au réseau de Liliu. Il s'agira d'un très bon joueur."