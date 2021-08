Après sa défaite à domicile, Charleroi était dans l’obligation de remporter son deuxième test match. À Gooik, les Carolos réalisaient une superbe première période avec un but de Beckmann et un triplé d’Aiyoub. Ils parvenaient à mener 2-4. Mais les visités revenaient à 3-4 avant la pause.



Au retour des vestiaires, le Futsal Team craquait. Gooik passait la seconde et assurait sa victoire. Les gars de Luca Cragnaz seront donc les représentants de la Belgique sur la scène européenne.