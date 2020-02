Les Carolos ont pris le meilleur sur leur concurrent direct

Gooik 4 - Charleroi 5

Chez le champion en titre, les Carolos ont trouvé le moyen de signer un beau succès. Dans un match âprement disputé, ils ont décroché trois jolis points. Si Atssouli et Rahou portaient le score à 0-2, les visités parvenaient à revenir dans le coup. Adnane donnait à nouveau l'avance aux siens. Mais Gooik s'accrochait et virait même en-tête. Rahou égalisait, à 4-4 ! Mais Reda Dahbi trouvait le moyen d'offrir cette belle victoire à ses couleurs. Avec ce succès, le Futsal Team occupe la tête du classement et prouve qu'il est un candidat sérieux pour le titre !