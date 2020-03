Chez un concurrent direct, le club a frappé un grand coup

Hasselt 5 - Châtelet 7

Après sa défaite contre Malle, Châtelet n'avait pas le droit à l'erreur, dans sa course aux playoffs. Sans Lamsaiah, les hommes de Liliu se devaient de bien négocier leur sortie à Hasselt. Contre un concurrent direct, la première période fût âprement disputée. Malgré des buts de Karakilic (2) et Aiyoub, à la pause, le marquoir indiquait 3-3.

Au retour des vestiaires, les Châtelettains passaient la seconde. Plus rapide et efficace, Châtelet donnait une leçon de réalisme à son adversaire. Amelot, Karakilic et Aiyoub assuraient la victoire de leurs couleurs. Karakilic et Aiyoub plantaient chacun trois roses. Le premier dédiait sans doute ce succès à son papa, le second s'offrait un joli cadeau d'anniversaire. Avec cette victoire, Châtelet a effectué un grand pas dans la bonne direction.