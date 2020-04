Le Carolo Valentin Dujacquier (Gooik) a décidé de relever un nouveau défi

Depuis quelques jours, le club du Futsal Châtelet discutait avec le terrible gaucher Valentin Dujacquier.

Libre après six saisons à Gooik, l'ancien Soulier d'Or n'a pas mis longtemps avant de trouver un nouveau défi et s'est donc engagé avec l'ambitieux club de Châtelet.

"C'est un très gros coup", lance Eric Simonofski, le président. "Le club a décidé d'être très actif sur le marché des transferts. C'est un joueur qui représente bien Charleroi. Il a de l'expérience. C'est vraiment un excellent renfort. Il est séduit par le projet. Il veut gagner des trophées."

Châtelet attaque une nouvelle phase. "On est dans la phase 2. On a des objectifs à atteindre. La Ville va nous soutenir. On va professionnaliser le tout. On devrait reconduire la quasi-totalité du groupe. On est encore sur deux autres pistes afin d'avoir un noyau solide."