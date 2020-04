Ahmed Ait Salah va reprendre le pôle formation

Dans la région, Ahmed Ait Salah est une référence en matière de formation. Depuis plus de vingt ans, au haut niveau, l'homme apporte son expérience à différents clubs. Apès les Kickers, Action ou encore le Futsal Châtelineau, l'homme débarque à Châtelet. "Avec la fin de l'aventure du Celtic Châtelineau, en D2, il y avait la possibilité de reprendre l'école des jeunes", lance l'intéressé. "Châtelet s'est manifesté. Comme je m'occupais déjà de cette structure, le club m'a proposé ce nouveau défi. J'ai accepté, sans la moindre hésitation."

L'homme retrouve la D1, avec un groupe de 110 jeunes. "On a déjà pu récupérer quelques heures de salle en plus. On va essayer de grimper à 150 jeunes. Sur le long terme, on va essayer d'amener un maximum de gamins vers le plus haut niveau. Je vais également être en charge des espoirs. Comme j'ai pu le faire par le passé, je vais tenter de proposer quelques éléments intéressants à Liliu."