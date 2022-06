Futsal D1 : Châtelet devient Charleroi Charleroi J.De. Le Futsal My Cars évoluera au Cos 1, ancienne salle de l'Essor. © DELFORGE

Avec sa salle de la place Wilson jugée non conforme, le Futsal Châtelet a donc dû trouver une autre solution. La saison prochaine, le club évoluera en alternance avec le Futsal Team Charleroi. Les deux clubs seront donc Carolos. Le club a donc décidé de changer de nom et de devenir le Futsal My Cars Charleroi.