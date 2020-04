Le Futsal Châtelet prépare la prochaine saison.

Après le départ de Dylan Amelot, ce sont Lamsaiah et Valenti qui ne restent pas. Le premier pourrait sans doute intéresser Charleroi. Deux autres départs sont à signaler. Mais ils semblent plus logique. Plos et Kalincik qui ont décidé de se relancer en prairie ne font plus partie des plans du club ! Claus, Karakilic et Anik ont prolongé. Lemaire, Elkjimi et Dujacquier arrivent, ainsi que le prometteur Malangreaux.

Le club devrait être encore actif sur le marché des transferts !