Dans nos colonnes, il y a quelques jours, Matteo Cordier avait émis le besoin d'obtenir plus de temps de jeu. À Gooik, si le statut pro est un réel plus, les places sont dures à obtenir. À 22 ans, l'ancien joueur de Morlanwelz a besoin de plus.

Châtelet s'est donc positionné. Le club a clairement besoin d'un profil comme le sien. Il s'y était d'ailleurs déjà intéressé, par le passé. Voilà un nouveau joli coup de la part d'Éric Simonofski et Hamit Karakilic.

Idrissi à Charleroi

Le gardien quitte Mouscron pour la Garenne. Le Futsal Team a frappé un grand coup avec le retour de son gardien emblématique. Moustafa Idrissi est de retour après une demi-saison à Mouscron.