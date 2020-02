Gil Claus (Châtelet) veut se concentrer sur sa famille, son activité professionnelle et son club

Durant de nombreuses années, Gil Claus a été le gardien de l’équipe nationale. Il n’en fut pas le titulaire indiscutable, mais un des deux portiers qui devaient assurer la pérennité de ce poste, après la fin de l’hégémonie d’un certain David Morant. Mais pour les qualifications pour le prochain Euro, il n’y a pas eu la moindre de trace du portier de Châtelet… "C’est ma décision", explique l’intéressé. "Après l’échec de la France, j’ai préféré prendre mes distances. J’ai eu une bonne conservation avec Luca Cragnaz. La porte n’est pas fermée. Mais ce sont de gros sacrifices. J’ai une femme, une famille, un métier et un club. Je ne peux plus tout sacrifier, pour rien…"

La situation de l’homme de 25 ans a changé ces derniers temps. "Je me suis marié. J’ai une femme que j’aime. Je suis également kiné indépendant. Je dois me concentrer sur mes patients. Je ne peux pas non plus louper des entraînements avec mon club."

Avec le Futsal Châtelet, il espère décrocher les playoffs. "C’est l’envie de toute l’équipe. Malheureusement, elle a parfois laissé filer des points. Désormais, elle n’a plus vraiment le droit à l’erreur."

Contre Noorderwijk, ce sera notamment un match important.