Au lendemain de la défaite du Futsal Team Charleroi face à Lier, le président Troiani a décidé de faire appel à son coach le plus titré. Christian Vavadio vient renforcer la structure des Carolos. Il travaillera en complémentarité avec Liliu. "Il faut un choc psychologique après la défaite face à Lier", explique le patron de Charleroi. "Christian a accepté de venir aider Liliu pour le rush final. On a besoin d'un déclic avant la demi-finale de ce mercredi contre Anvers. Le groupe doit me prouver sa valeur !"