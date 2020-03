Face à Morlanwelz, le CSA n'a pas craqué !

Morlanwelz 2 - Auvelais 3





A l'extérieur, contre un féroce concurrent, Auvelais avait l'occasion de valider son ticket pour les playoffs. Pour cela, le club se devait de l'emporter. Dans un match âprement disputé, les hommes de Neukermans parvenaient à faire la différence.



Pour Morlanwelz, c'est une défaite délicate. Les Normaliens doivent laisser filer leur deuxième place au classement. Le deuxième ticket pour les playoffs devrait se disputer entre eux, Grâce-Hollogne, le Celtic Châtelineau et peut-être bien La Louvière.



Auvelais, lui, doit attendre la semaine prochaine pour célébrer un titre qui ne devrait plus lui échapper ! Dans les vestiaires Boutgmi et Neukermans ont mis l'ambiance.