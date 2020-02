Au centre des Loisirs, des dizaines de jeunes s'éclatent

L'espace d'une semaine, le Futsal Team Charleroi organise son traditionnel stage de carnaval au Centre des Loisirs. Cette année, le club a pu compter sur de nombreuses jeunes joueuses. "Les filles aiment de plus en plus le football", explique Salah Laachari, le coordinateur de l'école des jeunes. "C'est génial. Si le club dispose déjà d'une équipe première féminine, il n'a pas encore d'équipes de jeunes. La saison prochaine, il va ouvrir deux sections; une U11 et une U13 ! Ce sera déjà une belle évolution."

© Pepe Rossi

De 3 à 17 ans, les 65 enfants présents pour l'occasion en profitent pour entretenir leur condition et peaufiner leur technique. "On a de nombreux joueurs de prairie, notamment de l'Olympic. Ils profitent des vacances pour continuer à taper dans le ballon et découvrir de nouvelles choses."

Pour d'autres, il s'agit d'une découverte. "Il y a des babies. Eux, ils découvrent le ballon et son maniement."

Pour l'occasion, les jeunes ont même reçu la visite de Zico, l'entraîneur de l'équipe première du Futsal Team Charleroi.