Charleroi a eu la confirmation de son sacre. Il est bien le nouveau champion de Belgique. Un succès qui vient mettre un terme à l’hégémonie de Gooik.

"C’est une juste récompense", lance Aldo Troiani, le président. "On a pris le meilleur à deux reprises sur cette équipe et on a battu une fois Anvers. Le groupe a dominé la saison et plusieurs de nos joueurs composent le top 10 des meilleurs éléments de l’élite."