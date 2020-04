La pépite de Châtelet a décidé de rejoindre les champions de Belgique

Le Futsal Team Charleroi tient son groupe au grand complet pour la prochaine saison. Le club a décidé d'enrôler Zakaria Lamsaiah. La pépite de Châtelet a décidé de rejoindre les champions de Belgique. "Cela fait quelques années que l'on veut travailler ensemble", explique Aldo Troiani, le président. "C'est désormais possible. Avec lui et Amelot, le groupe est au grand complet. A l'exception du départ de Walenne, on a pu reconduire l'ensemble de l'équipe."

Le jeune homme est heureux de cette nouvelle aventure. "C'est un groupe fantastique", explique le défenseur. "Je vais retrouver mon idole Omar Rahou. C'est incroyable de rejoindre un tel noyau. Je rêve de la coupe d'Europe et d'évoluer encore un peu plus."