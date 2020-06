Le Filamarchois a décidé de rejoindre Gooik !

Après trois belles saisons, Jacky Munaron et Gooik ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration. Il y avait donc un poste d'entraîneurs des gardiens disponible chez l'un des ogres du futsal belge. C'est Edward Bzdak qui a décroché cette place ! Il est l'une des références dans le domaine. Depuis bientôt 10 ans, l'homme est passé par les plus grands clubs en Belgique et a développé sa propre académie. Il est également l'entraîneur des portiers de l'équipe nationale. "Je suis ravi de pouvoir relever ce beau défi", lance l'intéressé. "Je vais retrouver mon ami Luca Cragnaz. J'intègre un club prestigieux avec une histoire et des trophées. On va tout faire pour décrocher un titre."

L'homme se réjouit à l'idée de travailler avec cette cylindrée. Tout est à refaire à ce niveau-là puisque l'emblématique Xuxa n'est plus le portier de Gooik. A la place, le club a trouvé un accord avec Cristiano. "C'est un pro. Il a été formé et a joué à Benfica. Je vais pouvoir comparer mes méthodes d'entraînement. C'est chouette car je m'inspire beaucoup du Portugal et du Brésil."

Edward Bzdak compte poursuivre ses autres activités. "Je vais maintenir l'école de gardiens à Morlanwelz et l'équipe nationale. Je vais aussi m'investir pour les jeunes de Gooik et surtout l'équipe première."