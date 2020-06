Le buteur carolo se lance un nouveau défi

Après des passages réussis au Celtic Châtelineau, au CSA Auvelais et à Alost, Nabil Zaghlal a accepté un nouveau challenge. A 22 ans, le buteur veut franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le Futsal Aarschot s'est positionné pour acquérir les services du Carolo.



"Plusieurs clubs me voulaient, dont des formations de D1", lance l'intéressé. "Mais j'attendais de connaître la décision d'Alost qui était mon club à l'époque. Finalement, le projet d'Aarschot m'a bien plu. Je vais pouvoir découvrir les trois séries de D2 ! C'est une équipe ambitieuse avec de bons joueurs. Elle est également très active sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose pour la médiatisation."

Nabil Zaghlal a un rêve en tête. "Je veux toujours retrouver l'élite pour tenter de m'y imposer. À terme, je veux jouer pour une équipe du top 5. J'ai bien évolué, avec mon passage à Alost. Je me retrouve dans un club où l'entraîneur parlait trois langues. Il fallait suivre et cela a bien fonctionné."

L'homme espère retrouver un pote à lui. "Si Aarschot pouvait transférer Luca Di Stasio, ce serait parfait. C'est un excellent joueur avec une bonne frappe. Ce serait un atout supplémentaire. Mais ce n'est pas entre mes mains."