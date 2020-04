Après un titre avec Charleroi, le gaucher file à Châtelet

Le jeune et prometteur Andrew Walenne a décidé de rejoindre le Futsal Châtelet. Après un titre de champion de Belgique obtenu avec Charleroi, il est temps pour le gaucher de prendre son envol. Même s'il a glané quelques minutes sous Zico, le jeune homme souhaite devenir un titulaire. Il retrouvera donc Liliu, un entraîneur qui le connaît bien. Assurément, Châtelet mise sur l'avenir, avec Malengreaux et Dresselaers. "C'est le projet d'Hamit Karakilic et d'Eric Simonofski", lance l'intéressé. "A 22 ans, il est temps pour moi de gagner mes galons de titulaire. Je ne veux pas être l'éternel espoir. Je dois saisir ma chance. Je n'étais pas vraiment dans les plans de Zico. Je remercie le Futsal Team pour tout."

Andrew Walenne l'a bien compris, il est temps que la belle promesse se transforme en une confirmation. "Je dois me dépasser pour saisir ma chance. Je suis à un tournant de ma carrière. Je rêve de la D1 et de l'équipe nationale. C'est à moi de faire la différence sur le parquet. Je suis heureux de rejoindre un club ambitieux comme celui de Châtelet."