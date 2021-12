C'était dans l'air, c'est désormais officiel: Souliemane Ouadi a accepté de rejoindre le Futsal Châtelet. Après plusieurs saisons en France, à Montpellier et à Toulon, l'international belge est de retour chez lui. Pour rappel, il avait quitté la Belgique, avec l'étiquette d'espoir du futsal. Aujourd'hui, il revient avec un autre statut.



"Les attentes seront plus importantes", explique l'intéressé. "Je le sais et cela me convient. Aujourd'hui, je suis un titulaire. Je dois être capable de faire la différence. Je suis heureux de retrouver le championnat belge mais aussi et surtout d'intégrer une équipe de cette qualité ! On va pouvoir jouer le top 3, avec un noyau de qualité."

Pour Souliemane Ouadi, c'est également un choix de vie. "J'ai une famille, j'avais besoin et envie de me rapprocher de ma maison. Je remercie mon club français pour cette superbe expérience. Cela m'a permis de grandir en tant que joueur."