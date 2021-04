Le Futsal Team Charleroi aura résolument un visage différent la saison prochaine. Après Adnane, Dahbi, Idrissi, Rahou, Ghislandi ou encore Canaris, c'est un autre cadre de l'équipe championne de Belgique qui ne poursuivra pas sur le parquet de la Garenne.





Saad Salhi a fait savoir sur son compte Facebook qu'il quittait Charleroi. "Après quatre ans, il est temps pour moi de me lancer un nouveau défi", explique l'intéressé. "Je retiens de bons souvenirs, avec le titre et de superbes rencontres, dont les matches face à Gooik. Il y a longtemps qu'une équipe n'était pas parvenue à prendre le meilleur sur l'ogre du futsal. Je pense que Charleroi a su retrouver sa place au top, au cours des dernières années."





L'homme compte prendre le temps de la réflexion. "J'ai reçu de belles offres de Belgique mais aussi d'ailleurs. J'ai une situation et des responsabilités familiales. Je dois donc bien réfléchir. Soit je continue en D1, soit j'accepte un projet plus bas. J'aime bien le mot projet car c'est ce que je recherche. J'ai envie de relever un beau défi. Je pense que je peux apporter mon expérience à de nombreuses équipes."



Il est certain que Saad Salhi ne restera pas longtemps sur le marché des transferts..