A la Garenne, Liliu a accepté de faire le point. Entretien avec l'entraîneur des Carolos.

Comment se passe ce premier jour ?



"Le groupe est pratiquement au complet. Il me manque un joueur en raison de la Covid-19. Pour le reste, le noyau est en ordre de bataille."

Comment envisagez-vous cette reprise ?



"On rentre directement dans le vif du sujet. Les joueurs ont eu un programme à respecter durant 40 jours. J'ai l'impression qu'il a été plutôt bien suivi. Mais c'est le terrain qui me donnera raison ou pas."

C'est un tout nouveau groupe...



"Il y a eu du changement cette saison. On a eu la chance de conserver certains cadres. Pour le reste, ce sont de nombreuses arrivées. Mais je pense que ce sont des bons profils qui nous permettront d'avoir un certain équilibre. Ma mission principale sera de fédérer un nouveau groupe."

Quel est votre programme ?



"On a déjà des rencontres amicales qui sont prévues. Le 6 août, on se déplacera à Montigny, avant de recevoir Borgerhout, la semaine suivante. D'autres confrontations sont prévues afin de préparer deux ou trois rencontres (du 20, 22 et peut-être 23 août) face à Gooik afin de déterminer qui aura le droit de représenter la Belgique sur la scène européenne."

Quelle est votre opinion par rapport à cela ?



"C'est toujours un match intéressant de rencontrer un tel adversaire. Cela permet de se situer et d'avoir une bonne opposition."

Une semaine après le Futsal Châtelet, le Futsal Team Charleroi a repris la direction des entraînements.