C’est une histoire sans fin. Mais, en salle notamment, les décisions des hautes instances ont rarement été comprises par les entraîneurs et les joueurs. C’est à nouveau le cas, en ce qui concerne la "nouvelle" compétition de ce mois d’août.

Avec la Covid-19, il était impossible de déterminer le participant belge de la prochaine UEFA Futsal Cup. Deux équipes pouvaient prétendre à cet honneur ; Charleroi, tenant du titre de la saison 2019-2020 ou Gooik, leader de la défunte saison. Finalement, c’est au cours de deux ou trois rencontres que le ticket européen sera attribué… "C’est quand même du grand n’importe quoi", lance Karim Chaïbaï, le joueur le plus titré de Belgique. "J’ai l’impression que l’on invente les règles au fur et à mesure. Il est certain que cette formule va privilégier Gooik. Mais même si nous n’avons qu’un pour cent de chances, je peux vous dire que l’on va se battre de la première à la dernière seconde !"

Voilà qui est clair. Mais ce sera tout sauf simple pour Charleroi. "On a besoin de temps pour préparer la saison. C’est un tout nouveau groupe, avec un nouvel entraîneur. La préparation se déroule bien. Mais il faut encore des automatismes. De plus, le noyau est conséquent. On a besoin de trouver une base solide. Liliu y travaille et il développe des solutions."

Les premières rencontres sont positives. "Oui, le groupe fait bonne figure. C’est intéressant. Les anciens répondent présents et les nouveaux apportent de la fraîcheur."

Pour Karim Chaïbaï, c’est sans doute la dernière saison. "Pour l’instant, je donne tout. J’ai encore besoin de temps. À mon âge, la Covid-19 n’a pas fait le plus grand bien. J’ai besoin d’avoir du rythme et d’enchaîner les minutes. C’est important. Mais je vais tout faire pour soutenir le groupe."

Pour cette première rencontre qui se déroulera à la Garenne, les Carolos pourront compter sur un noyau au complet. Le deuxième match est prévu dimanche. En fonction des deux résultats, une troisième rencontre pourrait se tenir lundi.

Le programme

Dimanche : Gooik - Charleroi 17h30

Belle éventuelle - Lundi : Charleroi - Gooik 20h30