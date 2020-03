Sans briller, le Futsal Team l'a facilement emporté.

Charleroi 7 - Malle 1

A la maison, Charleroi se devait de confirmer après la belle victoire à Gooik. Rapidement, les Carolos se mettaient à l'abri. Atssouli et Rahou n'avaient besoin que de quatre minutes pour porter le score à 2-0 ! Par la même occasion, le pivot portait son total de buts à 45 ! Il est bien dans la course pour un deuxième soulier d'or ! Mais les Carolos ne survolaient pas la rencontre. Avec un peu plus de précision ou sans un grand Idrissi, les visiteurs auraient pu revenir dans le coup. Au lieu de cela, c'est 3-0 à la pause, grâce à une jolie frappe d'El Fakiri.

Au retour des vestiaires, une superbe volée de Ghislandi, de jolis mouvements ponctués par Salhi et Chaibai et une nouvelle réalisation d'El Fakiri assuraient un nouveau succès à Charleroi. Avec cette victoire, le Futsal Team conforte son leadership, à quelques jours d'une demi-finale de coupe contre Anvers.