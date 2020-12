Les Carolos avaient quatre possibilités : Inter Movistar (Espagne), Sporting Portugal (Portugal), Pesaro Calcio, (Italie) et MNK Olmissum (Croatie).

Les quatre équipes sont solides, mais les deux premières sont de véritables ogres et Charleroi espérait sans doute les éviter. Le tirage au sort s'est donc déroulé à 14h et les Carolos ont hérité de l'adversaire le plus "abordable", avec les Croates de Olmissum.





"Il n'y a pas de petite équipe à ce niveau de la compétition", explique Zico, l'entraîneur. " Mais, oui, parmi les grosses cylindrées, c'est sans doute celle qui nous laisse le plus de chances. Les Croates sont solides. Ils occupent la tête de leur classement. Ils disposent de la meilleure attaque et de la défense la plus solide. Une partie du groupe évolue au sein de l'équipe nationale. Le club devrait également engager deux étrangers pour 2021. Mais nous avons nos chances. On va bien préparer ce match. Le petit regret est que cette rencontre sera en déplacement, vu que notre adversaire a été tiré en premier."





Pour compléter le tirage, Madrid défiera Hovocubo, alos qu'ACCS sera opposé à Pesaro. Le Sporting Portugal jouera Gentofe. La rencontre devra se jouer entre le 12 et le 17 janvier.