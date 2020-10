Dans une nouvelle mouture, en mode Covid-19, les Carolos, champions de Belgique, connaissent le nom de leur adverse. Il s'agit du FC Lynx, une formation issue de Gibraltar !, lance Zico, l'entraîneur de Charleroi.

Elle participe régulièrement à la compétition mais elle n'y compte qu'un succès, sur les quatre dernières saisons. "On va découvrir le niveau de cette équipe. Le tour préliminaire n'est pas simple, dans l'ancien format. Donc ces données ne sont pas précises. Néanmoins, j'espère qu'on trouvera les ressources pour éliminer ce club. Nos adversaires viendront chez nous. On a envoyé notre candidature à l'UEFA. Ce sera entre le 24 et le 29 novembre. Si on passe ce tour, on pourra se hisser en 32e de finale de la compétition. Si on le peut, on tentera d'organiser plusieurs manches chez nous. C'est un avantage de pouvoir évoluer à la maison."