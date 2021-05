Futsal: un joueur de Benfica arrive à Lodelinsart (D2) Charleroi J. De. Le club a trouvé un accord pour attirer le joueur sous la forme d'un prêt. © DR

À 22 ans, Joao est un des espoirs portugais. Formé à Benfica, il a tenté l'aventure en France à Bastia. Mais le Covid-19 a mis un frein à son projet. Ce qui a permis à Lodelinsart, qui évolue en D2 de notre futsal, de l'attirer sur son parquet.



"On a trouvé un accord pour un prêt", lance Cesur Akkulak, l'entraîneur de Lodelinsart. "C'est un joueur déroutant. Il est capable d'éliminer et de provoquer. Il a du talent et il nlus apportera un plus." .