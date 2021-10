Depuis son arrivée, Geoffrey Ghesquière a prouvé qu’il a du football dans les pieds. Le gaucher est un relais sur le terrain. Il récupère un ballon sale, il le nettoie et offre une occasion sur un plateau à ses coéquipiers.

Mais, il y a quinze jours, contre Winkel, il a sans doute livré son match le plus abouti sous les couleurs de l’Olympic. "On a gagné, c’est tout ce qui compte pour moi", explique le joueur originaire de France. "Si individuellement, j’ai été bon, cela veut dire que le collectif l’a été également. Oui, j’ai touché et récupéré de nombreux ballons. Mais, pour une fois, j’étais le seul six sur le terrain. C’est peut-être ce qui a donné cette impression. Maintenant, je ne vais pas dire le contraire, je suis très content de ma prestation sur ce match. Mais, moi, je ne compte pas. Je joue pour le collectif. C’est l’essentiel, pour gagner." (...)