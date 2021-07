Après sa 7e place (sur 250 partants) à Fourmies sur la distance olympique et sa 10e place (sur 500) au demi-triathlon d’Epernay, Geoffrey Marrion a de nouveau performé en finissant 6e au général et 1er de sa catégorie des Masters lors de l’Aronamen 70.3 au Lac Majeur en Italie. Il a nagé 1.9 km, roulé à vélo 90 km et couru à pied 21 km dans le temps cumulé de 4h20.

Contrairement à d’autres athlètes, le Carolo a plutôt bien vécu l’absence de compétitions durant plus d’un an. "Je fais du sport pour moi et ce n’est pas parce qu’il n’y avait aucune perspective quant à des compétitions futures, que j’allais arrêter de m’entraîner", indique l’athlète du Black&Bike Racing Team. "Avec mon entraîneur Fernand Brasseur, on s’est dit que c’était l’occasion de revoir les bases, en course à pied et à vélo."