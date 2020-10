Même après plus de 40 ans, l’homme est toujours aussi passionné.

Georges Kalyvas a joué un rôle dans la victoire en coupe d’Europe d’Action 21. Ce n’est pas lui qui l’affirme, mais l’histoire ne peut mentir. Au commencement du futsal au cœur de la métropole carolorégienne, l’homme a jeté les bases de ce qui deviendra une des plus grosses machines européennes. De Pol Locicero, à Christian Vavadio, en passant par Dimitri Mouton, Aldo Troiani, ou encore Thierry Briquet, il a tout connu. Mais, aujourd’hui, plus que jamais, c’est la jeunesse et la Belgium Futsal Association qui le portent. Entretien avec un passionné.

Georges Kalyvas, vous êtes à la base du futsal à Charleroi ?

"Historiquement, j’avais un club à Marcinelle. C’était en 1978. Mais la salle devait évoluer. À l’époque, il n’y avait qu’une seule fédération. On a rejoint la place Wilson à Châtelineau, sous l’appellation MFC Châtelet. En 1985, nous avons été le premier club francophone à remporter la coupe de Belgique. On a participé à une coupe européenne, avant de rejoindre l’élite."

Comment arrivez-vous au futsal, à l’époque ?

"Je jouais dans le championnat corporatif de football. Un ami m’a proposé de suivre une rencontre pour la propagande du futsal, entre deux grands clubs néerlandophones. J’ai découvert un sport qui allait devenir ma passion." (...)