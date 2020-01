Michaël Lelaboureur a accepté de relever un nouveau défi.

L'ancien entraîneur des gardiens de Châtelet-Farciennes a trouvé un accord avec le club de Gilly, en première provinciale.

Après un début de saison compliqué à l'UR Namur, l'homme avait préféré faire un pas de côté. Mais récemment, il a été contacté par un gardien qu'il connaît bien.

"Guillaume Mouffe m'a appelé, il y a dix jours pour voir si le poste m'intéressait jusqu'à la fin de saison", lance l'intéressé. "J'ai dit oui par rapport à l'arrivée du nouveau président ! Celui-ci m'a contacté quelques jours après et on a directement trouvé un accord. Je vais le mardi donner entraînement et j'accompagne l'équipe quand elle joue à domicile. Je suis heureux de pouvoir relever ce nouveau défi."

Il s'agit assurément d'un plus pour les Gilliciens qui luttent pour leur maintien au sein de la division. Ils viennent d'ailleurs d'arracher trois points précieux.