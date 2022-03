Gosselies et le PAC dans la course au maintien : "Je préfère imaginer que les deux équipes parviennent à se sauver, même si j’ai un doute" Charleroi Jérémy Delforge © Pepe Rossi

Jan Lella (Gosselies) et Rocco Antenucci (PAC Buzet) sont dans la même galère.



Il y a de grandes chances pour que le dernier match de la saison entre Gosselies et Pont-à-Celles soit décisif au niveau du maintien en D3 amateurs, à condition qu’il n’y ait bien sûr que deux descendants directs. "Je n’ai pas envie d’y penser pour l’instant, lance Jan Lella, le patron des Casseroles. Je veux plutôt me dire qu’on va prendre un maximum de points avant cette rencontre. (...)