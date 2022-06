C’est dans une ambiance très familiale que Gosselies Sport a présenté à la presse sa nouvelle équipe pour l’exercice 2022-2023, dans un chic restaurant portugais de Jumet.

Les objectifs pour la saison prochaine sont clairs : rigueur et professionnalisme avec un programme de préparation remis à chaque joueur. Il s’agira de viser la colonne de gauche au classement et assurer rapidement le maintien. Le président Scimemi ne voulant plus vivre une saison cauchemardesque.