La partie avait bien débuté pour le matricule 69 grâce à l’ouverture du score de Gueye après un quart d’heure de jeu. Dans une première mi-temps engagée, les Gosseliens faisaient presque oublier le fossé au classement entre les deux équipes, et ce malgré l’égalisation de Mbenti. "L’entame de match était bonne. réagissait Gianni Gianfrancesco, T3 des Jaunes et Rouges. On était bien en place. C’est compliqué d’expliquer ce changement de tempo en deuxième mi-temps."