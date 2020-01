Dimanche, les deux formations hennuyères en découdront lors d’une partie qui, pour les deux équipes, aura son importance en D3A amateurs.

Plutôt mal partis dans la compétition, les Gosseliens ont depuis lors repris pas mal de poil de la bête en D3A amateurs et sont en passe de remplir leur unique objectif : le maintien.



"Notre groupe n’est certainement pas le plus talentueux de la série mais est à l’image de notre staff : déterminé, motivé et travailleur. Nous irions au feu pour notre trio de coachs. Messieurs Focant, Marchand et Bauters n’ont pas leur pareil pour tirer le meilleur de chacun de nous", débutait Ludovic Steens, issu d’une véritable dynastie de "footeux" et qui, depuis trois saisons, a apporté expérience et stabilité à l’arrière-garde gosselienne. "Nous avons énormément de respect pour nos hôtes de dimanche. Les Nitelet, Boucher, Antennucci et autre Cuypers sont tous des ‘personnalités’ du foot régional et le C.V. de Roch Gérard impressionne, mais il n’y a toutefois aucune raison d’afficher le moindre complexe. Ce n’est assurément pas dans nos habitudes et nous afficherons la même volonté que contre n’importe quel adversaire."

Côté pont-à-cellois, on la jouerait, au vu des circonstances, de manière plutôt humble et modeste.



"Pour paraphraser l’actualité, je dirais que nous sommes en train de nous relever doucement d’une terrible grippe. La fièvre tombe lentement, mais tous les symptômes n’ont pas encore disparu", souriait Jérémy Cuypers, qui, depuis trois semaines, s’est trouvé une nouvelle affectation sur l’échiquier des Coalisés. "Formé en 6, 8 et même 10 à Courcelles, je me suis ensuite installé au poste 8 lors de mes passages à Gosselies et Solre. Un petit intérim de quelques semaines sous Stéphane Monnier dans l’axe de la défense m’avait permis de goûter à l’époque au poste. Roch Gérard m’y a replacé récemment et cela semble fonctionner", observait Cuypers, qui avoue que ne pas rentrer bredouille du stade Bardet serait déjà un résultat positif.

Info ou intox ? Réponse dimanche sur le coup de 16 h 45, mais manifestement la guerre des nerfs est déjà bien entamée en banlieue nord carolo.







Un derby dans les têtes, mais pas dans les faits

Beaucoup qualifient le match de dimanche de derby de manière erronée. Ce n’en est pourtant pas un au sens littéral du terme. Les deux équipes ne partagent pas de stade et ne font même pas partie de la même entité administrative. Il n’en reste que RGS-PAC c’est LE grand classique régional qui, soit à la rue Notre Dame, soit à Bardet, attire toujours passion et foule. Il faut dire que tant sur le terrain qu’en dehors, les transferts de joueurs ou de compétences ont été nombreux au fil des ans. Les Mousquetaires Antenucci, Nitelet, Boucher et Cuypers firent longtemps les beaux jours des Casseroles. L’emblématique ex-président gosselien, Jean-Marc Servais, a lui franchi le "Rubicon" et apporte aujourd’hui son expérience au sein de l’équipe dirigeante pont-à-celloise. C’est dire si chacun trouve motivation à jouer et gagner cette joute entre voisins proches qui, c’est une certitude,